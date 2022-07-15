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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çetinkaya Köprüsü istikametinden Kalaycılı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gönül S. idaresindeki 55 SN 696 plakalı otomobil Kızılırmak Nehri sedde yolunda takla attı. 15 metre yükseklikten ırmak kenarına devrilen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada otomobil sürücüsü Gönül S., otomobilde bulunan Yurdagül S. ve Tansel D. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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