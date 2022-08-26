İhlas Haber Ajansı

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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Talat Aslantürk (21) idaresindeki 06 CMD 381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Talat Aslantürk ile otomobilde bulunan eşi Zühal Aslantürk ile çocukları M.B.A (1) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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