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Otomobil tarla girişindeki demirlere çarptı: 6 yaralı

Samsun’da bir otomobilin tarla girişindeki demirlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da bir otomobilin tarla girişindeki demirlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun Sinop Karayolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Aslan (26) yönetimindeki 55 AAK 613 plakalı Toyota marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp tarla girişindeki demirlere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Gökhan Aslan ile Yasemin Başoğlu (44), Emre Beşoğlu (11), Azel Yılmaz (13), Fatma Özbakır (50) ve Ecrin Yılmaz (13) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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