Otomobilde sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde arabanın tamponuna sıkışan yavru kedi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Araç sahibi ‘Şanslı' ismini verdiği kediyi sahiplendi.

Kızı ile birlikte otomobilinin yanına gelen Yasin İnan, aracın arka kısmından bir kedi sesi geldiğini fark etti. İnan, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonuç vermedi. Sanayiye götürülen araçtaki yavru kedi 1,5 saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yasin İnan, “Arabanın yanına geldiğimizde tampon bölgesinde bir kedi olduğunu fark ettik. İtfaiye görevlilerinden yardım istedik. Gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik bir çalışma sonucunda yavru kediyi bir türlü çıkartamadı. Arka tamponda olduğundan dolayı araba hareket edince kediye bir zarar vermeyeceğine kanaat getirince 1 kilometre ilerideki sanayiye götürdük. Sanayimizin esnaflarından Güven usta 1 buçuk saatlik bir çalışma sonucunda yavru kedimizi sağ salim çıkartmayı başardı. Kızım da kedileri çok seviyordu. Bu bize bir işaret mi acaba diyerek sahiplenmeye karar verdik” dedi.

Yasin İnan'ın 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi kızı Ayşe İnan, “Ben kedileri çok seviyorum. İlk arabanın tamponunda olduğunu öğrenince çok üzüldüm. Ama çıkınca mutlu oldum. Bir kedi sahibi olacağım için çok mutluyum” diye konuştu.

İnan ailesi ‘Şanslı' ismini verdikleri yavru kediyi sahiplendi.