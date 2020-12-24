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Otomobile çarpan bisiklet sürücüsü hastanelik oldu

Samsun’da otomobile çarpan bisiklet sürücüsü kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da otomobile çarpan bisiklet sürücüsü kazada yaralanarak hastanelik oldu.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı Tekkeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman T. bisikletle seyir ederken kavşakta Dursun Çam idaresindeki 55 ACK 837 otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Osman T. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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