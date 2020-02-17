Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Duran K. idaresindeki 55 LT 961 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Irak uyruklu Bashaer B.M.A.O.'ya çarptı. Kazada yaralanan çocuk, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.