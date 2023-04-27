Otomobilin çarptığı 79 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Erdal Ş. idaresindeki 34 BLT 175 plakalı otomobil Bafra girişinde Çetinkaya Köprüsü çıkışında kaldırımdan ana yola çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü Celal Kuru'ya (79) çarptı. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.