Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'un Bafa ilçesinde otomobilin çarptığı ATV sürücüsü yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet G.'nin kullandığı 55 JM 044 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan 79 yaşındaki Şükrü D. idaresindeki ATV‘ye çarptı. Kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.