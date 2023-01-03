Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çarşamba ilçesi Namazlı Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde 29 Kasım akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Z.(25) idaresindeki 66 AU 003 plakalı otomobil bisiklet ile seyir halinde olan Davut Özdemir'e (63) çarptı. Kazada ağır yaralanan Davut Özdemir, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.