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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Çetinkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çetinkaya istikametinden Bafra istikametine bisikletle seyir halinde olan İsmail Demirtaş(50) karşı istikametten gelen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan plakası ve sürücüsü tespit edilen otomobili yakalamak için Jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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