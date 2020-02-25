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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.


Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Aşağı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Satılmış A.'nın kullandığı 55 AAZ 171 plakalı otomobil Erhan Özdaş Sokak'tan gelen bisikletli 14 yaşındaki E.N.A'ya çarptı. Kazada yaralan bisiklet sürücüsü çocuk olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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