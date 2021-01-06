Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dötryol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametinden Samsun yönüne seyir halindeki Ş.K.'nin kullandığı 55 RK 146 plakalı otomobil yolun karşısına geçmekte olan bisiklet sürücüsü İ.A.'ya çarptı. Çarpışma sonucu bisiklet sürücüsü İ.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.