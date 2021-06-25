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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Samsun’un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


4 gün önce Samsun-Sinop karayolunda Sinop istikametine seyir halinde bulunan K.Ş.(31) idaresindeki otomobil Liman Kavşağı'nda refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Mehmet Erdoğan çarptı. Yaralanan çocuk, 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Yaralı çocuk, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.

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