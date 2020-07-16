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Otomobilin çarptığı engelli yaralandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesinde Kirazlık Çay Mahallesi Limon Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 BR 703 plakalı otomobille seyir halinde olan H.D. (52), arkasından gelen motosiklete yol vermek amacıyla diğer şeride geçince engelli Cemil K.'ya (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasından darbe alan Cemil K. yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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