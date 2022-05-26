Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Canik Belediyesi karşısı viyadük altında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak B. idaresindeki 55 AGE 378 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 18 yaşındaki Berra Yelken'e çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Berra Yelken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aracı olay yerinde bırakıp kaçtığı iddia edilen sürücü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.