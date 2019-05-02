Samsun'da otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Millet Caddesi Kavşağı Canik Belediyesi karşısında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Arda Tüfekçi idaresindeki 55 DK 002 plakalı otomobil yaya geçidinde yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Irak uyruklu Najah Hamdan Khalaf Al Mfarjı'ya (42) çarptı. Kazada ağır yaralanan Iraklı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Najah Hamdan Khalaf Al Mfarjı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.