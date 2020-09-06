Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Önder idaresindeki 55 ADV 988 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Nazlı Oda'ya (50) çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazlı Oda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nazlı Oda, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.