Otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kaza, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akip Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Arif C. idaresindeki 55 JC 365 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki M.Ç. isimli çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.