Otomobilin çarptığı kurye yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı.
Kaza, Duha Sertkaya Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurye Müslüm A.'nın kullandığı 55 ADM 825 plakalı motosiklete, ara sokaktan bulvara çıkış yapan Tuğba U. idaresindeki 55 FE 027 otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.