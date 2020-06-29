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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri, Namazlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme istikametine seyir halinde ilerleyen Erhan K. (39) idaresindeki 61 HB 314 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 55 ADM 617 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kaskı fırlayan motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı öğrenildi.


Olay yerine gelen 112 ambulansı, ağır yaralı durumda olan motosiklet sürücüsünü Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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