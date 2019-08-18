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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Taş yönetimdeki 55 AAD 470 plakalı motosiklete aynı yönde giden, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan otomobili tespit etmek için polis ekipleri çalışma başlattı.

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