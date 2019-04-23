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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 55 NP 397 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Halit Bayram'a (59) çarptı. Refüje savrulan yaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Halit bayram, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden yayanın yakınları sinir krizleri geçirdi.


Kaza sonrası sürücü, polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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