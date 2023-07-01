Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mehmet K.(60) idaresindeki 55 AIT 854 plakalı otomobil Kelikler mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fikri Dülger'e(57) çarptı. Otomobilin çarptığı Dülger, yolun sağında park halinde olan 55 NZ 900 plakalı hafif ticari aracın altına savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü Mehmet K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.