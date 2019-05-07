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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yabancı uyruklu yaya yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yabancı uyruklu yaya yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.R.B. idaresindeki 55 TR 412 otomobil, refüjden yolun karşısına geçmekte olan 15 yaşındaki Suriye uyruklu B.H'ye çarptı. Kazada yaralanan kız, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



"Aniden arabanın önüne atladı”


Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ü.R.B. “Yavaş gidiyordum, aniden arabanın önüne atladı” dedi.


Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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