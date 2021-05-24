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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçit çalışmalarının devam ettiği karayolunda "Yayalar yolun karşısına dikkatli geçin" uyarı levhasına aldırmadan yolun karşına koşarak geçmek isteyen yaya Y.K'ye Sinop istikametine seyir halinde olan Recep P. idaresindeki 55 EG 0678 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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