Otoparkta pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otoparkta yapılan pompalı tüfekli saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese arasında bulunan kapalı otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle açılan ateş sonucunda Suat Balta (46) isimli şahıs bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan ve henüz kimliği belirlemeyen kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.