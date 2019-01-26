ÖTV indirimi ikinci el otomobil piyasasını durma noktasına getirdi

Sıfır otomobillere ÖTV indiriminin ardından sıfır otomobil fiyatlarında indirim olurken vatandaşlar sıfır otomobile yöneldi. Hal böyle iken büyük oranda indirim yapamayan ikinci el otomobil piyasası ise durma noktasına geldi. İkinci el Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, geçmiş yıllara göre ikinci el otomobil piyasasının kötü durumda olduğunu söyledi. 2. el otomobil piyasasında son 7-8 aydır büyük bir sıkıntı olduğuna dikkat çeken Kınık, “Otomobili almada herhangi bir sıkıntı yok ama satmada çok büyük bir sıkıntı var. Devletimiz ÖTV indirimi yaptı ve 3 ay daha uzattı. Bu sayede vatandaşlarımız direkt sıfır otomobile yöneldi. Bu durum ise ikinci el otomobil piyasasını yavaşlatmış durumda” dedi.

"Yetki belgesi olmayanlar otomobil satamayacak"

Bakanlığın girişimi ile çıkarılacak yeni yönetmeliğe göre 2. el otomobil alanların artık sıkıntı çekmeyeceğini ifade eden Kınık, “Çünkü ekspertiz kaydı olmadan otomobil satılmayacak. Otomobilleri herkes satamayacak. Bunun için yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi olmayanlar otomobil satamayacak. Vatandaşlar gelecek sertifikası olan galericilere otomobillerini verecek. Galerici de onun otomobilini satarken garanti vererek satacak. Bu sayede otomobili alan ve satan herhangi bir sıkıntı çekmeyecek. Vatandaş için aldatılma diye bir şey olmayacak” diye konuştu.