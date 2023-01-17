Ovanın ortasında tarihi hamam: Ocağına incir ağacı dikilmiş

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ovanın ortasında bulunan tarihi hamamın ocağına incir ağacı dikilmiş.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda bulunan Osmanlı eseri Yörükler Hamamı ilgi bekliyor. Virane halde bulunan tarihi hamam, ovanın ortasında tek başına ayakta durmaya çalışıyor. Duvarları ve kubbesinin bir kısmı ayakta kalan hamamın ortasından incir ağacı yükseliyor. "Ocağına incir ağacı dikmek(birinin evini barkını dağıtmak)" deyimi, hamamın içinde bulunduğu durumu en iyi tanımlıyor. Etrafını dikenler sarmış, duvarlarına çeşitli yazılar yazılmış hamamın onarılarak turizme kazandırılması isteniyor.

“Harabe halde duruyor”

Yörükler Mahallesi'nde yaklaşık 50 senedir oturan 64 yaşındaki Ali Rıza Çelik, "Hamam bu şekilde harabe halde duruyor. Altın aramışlar, eşmişler. Demek ki zamanında güzel bir yapıymış. İnsanlarımızın yaptığı bu tarihi eser böyle zarar vermişler. O günden bu güne kadar kimse bu hamamla ilgilenmedi. İçine yazılar yazmışlar. Bazıları geliyor, kafasına göre bir şey yazıp gidiyor. Böyle sahipsiz ve virane halde duruyor" dedi.

Yörükler Hamamı

Yörükler mevkisinde yer alan hamamın kitabesi günümüze ulaşamadığından yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Osmanlı eseri olduğu tahmin ediliyor. Çevresinde büyük bir yerleşim bulunmayan ve kırsal alanda yapılmış olan hamam, Avrupa'nın büyük şehirlerinde hatta şatolarında bile banyo kültürü bulunmazken, bu dönemde temizlik anlayışının ve müesseselerinin Türk diyarlarında köylere kadar yerleşmiş olmasının en iyi örneği olarak dikkat çekiyor. Hamam, moloz ve kesme taş ile yer yer tuğladan yapılmış. Duvarlarında su künklerine rastlanıyor. İçerisinde çeşitli resim ve figürler bulunan, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden meydana gelen hamamın birçok bölümü yıkık durumda. Bu nedenle bakım ve onarımı yapılarak koruma altına alınması gerekiyor.