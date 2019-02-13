Ozan Arif'in oğlu konuştu: "Acımız büyük"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde babası Ozan Arif'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Mehmet Alp Şirin, "Acımız çok büyük, ağrısı sızısı olmadı, huzurluydu" dedi.

Ozan Arif Şirin, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirdi. Türk dünyasının ve ülkücü camianın sevilen ismi Ozan Arif, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de vefat etti. Ozan Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Ozan Arif'in ölümü Türk dünyası ve ülkücü camiayı yasa boğdu.

Ozan Arif'in Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki evinde hüzün hakim olurken, Ozan Arif'in ölüm haberini alan sevenleri de evine gelerek ailesine başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden Ozan Arif'in oğlu Mehmet Alp Şirin, "Acımız büyük. 'Kişioğlu ölmek için yaratılmış...' demiş atalarımız. 'Her nefis ölümü tadacaktır', diyor Kur'an-ı Kerim. Acımız çok taze. Dostlar sağ olsun. Cenaze cumartesi öğle namazı sonrası Büyük Camii'den kalkacak. Çok isteği çok arzusu vardı. Hepsi milleti vatanı içindi. Daha iyi daha adil olması içindi. İsteği arzusu hayatı boyunca bu oldu. Erken oldu. Her evlat için babasının ölümü çok erken olur ama hastalık sürecini şartlar kapsamında rahat geçirdiğini söyleyebilirim. Ağrısı sızısı olmadı. Huzurluydu. OMÜ'deki doktorlarımıza, personele teşekkür ediyoruz" dedi.

Ozan Arif Şirin'in cenazesi 16 Şubat Cumartesi Büyük Camii'de öğle namazını müteakip kılınarak, Kıranköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Ozan Arif kimdir?

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun'da bitirdi. 1970'te başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş Mahallesi'nde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi. 24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Özellikle milliyetçi kesimin son derece beğendiği, o kesimin tutkuyla dinlediği gür sesli ozandı. Ozan Arif, türkülerinde Türk milliyetçiliği vurgusunu açıkça belirten ülkücü bir ozandı.