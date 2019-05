Özata: “Ramazan ayının maneviyatını paylaşıyoruz”

Balkan Türkleri tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen geleneksel iftar yemeği hayırseverleri bir sofra etrafında buluşturdu. Tekkeköy Saklı Bahçe Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarın ardından konuşan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, “Ramazan ayının manevi havasında derneğimize maddi manevi desteği olan her an yanımızda olup birlikte hareket ettiğimiz üyelerimiz ve hayırsever destekçilerimiz ile aynı sofra etrafında bir araya gelerek oruçlarımızı açtık. Bilindiği gibi derneğimiz kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanında yıllardır yaklaşık otuz öğrenciye burs veriyor. Bu bursların ödenmesi konusunda hayırseverlerimizin çok büyük destekleri var. Bu maneviyat yüklü iftar sofrasında birlikte olduğumuz kardeşlerimiz, büyüklerimiz derneğimizin her daim yanında olup her türlü yardımı sağlama konusunda elini taşın altına koymasını bilen gönüldaşlarımızdır. Yine burada olamayan ve unuttuğumuz değerli kardeşlerimiz ve ağabeylerimizde olabilir. Ama önemli olan dernekçilik ruhunu içinde hissedip birlikte hareket edebilmektir. Bugün burada yapmış olduğumuz program birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyerek daha büyük ve daha güzel işler ortaya koymamızda önemli bir çıkış noktası olacaktır. Dernekçilik ekip işidir. Birkaç kişiyle yürütülecek bir iş değildir. Bu manada üyelerimizin, destekçilerimizin, bizleri destekleyenlerin yanımızda olan herkesin derneğimize yapmış olduğu yardımlar için bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, iş adamı Şakir Özön, OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Sehmen, Gazi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sibel Arı ile derneğe maddi manevi destek sağlayan üyeler, burs desteği sağlayanlar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.