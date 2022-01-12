Özcan: “Enerji sorunu evrensel bir problem”

Hakan Özcan, enerji sorununun evrensel bir problem olduğunu söyledi.

Karbon ayak izinin düşürülmesi ve enerji tasarrufunun geleceğe sağlayacağı katkılar hakkında farkındalık oluşturma amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Liv Hospital ve VM Medical Park Samsun Hastanelerinden yöneticiler katıldı. Toplantı müzik dinletisi ile başladı, ardından Nil Karaibrahimgil'in “Uyan Anne Uyan Baba” adlı farkındalık klibi yayınlandı. Liv ve VM Medical Park Samsun Hastaneleri; “Yarınlar İçin Bugünü Değiştir” diyerek Yuvam Dünya'nın başlatmış olduğu karbon ayak izini düşürmeyi amaçlayan “İz Bırakmayan Hareketi”ne destek verdiğini duyurdu.

“Enerji sorunu evrensel bir problem”

Toplantıda konuşan Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, “Enerji sorunu geleceğin nesillerini, onların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek evrensel bir problemdir. Kelimelerle sarf edildiğinde basit gelen enerji tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu idrak etmeli ve çocuklarımıza da bunu aşılamalıyız çünkü eğitim ailede başlar. Çocuklarımıza ve nesillere güzel, yaşanılabilir bir dünya bırakmak insanlık görevimizdir, bunu onlara aşılamak ise önemli bir sorumluluktur. Siz değerli yöneticilerimize en büyük çağrımız; çocuklarımıza yaşanılabilir ve daha güzel bir dünya bırakmak için enerji tasarrufuna gereken önemi vermek, hep birlikte elimizi taşın altına koymaktır. Yuvam Dünya'nın başlattığı karbon ayak izimizi düşürmeyi amaçlayan, ‘İz Bırakmayan Hareketini' Liv Hospital ve VM Medical Park Samsun ailesi olarak destekliyor, bu hareket doğrultusunda ‘Yarınlar İçin Bugünü Değiştir' diyoruz” dedi.

Başkan Deveci: “Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmalıyız”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise şunları söyledi:

“Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak insani görevimiz ve en önemli sorumluluğumuzdur. Enerji tasarrufu, enerji güvenliğinin sağlanması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadele etkinliğinin artırılması en az bizim çocuklarımıza olan yedirme, giydirme bakma ve büyütme kadar yerine getirmemiz sorumluluklardır. Enerji Tasarrufu Farkındalık Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik çok anlamlı ve önemlidir.”

Etkinlikte yöneticilere kullanımdan sonra toprağa dikmek üzere tohum kalem ve karbon ayak izini düşürmek için neler yapılmalı konulu bilgilendirme kitapçıkları hediye edildi. Farkındalık toplantısına ayrıca Enerji Verimliliği Derneği ve ASKON Başkanı Ahmet Alp Doğru, Devlet Opera Balesi Sanatçıları Buse ve Şakir Ünlüoğlu, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Mustafa Şen ve hastane yöneticileri katıldı.