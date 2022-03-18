Özcan: “Sağlık çalışanlarının hakkı ödenemez”

Hakan Özcan, “İnsan sağlığı için özveri ile görevini yerine getiren hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenemez” dedi.

Samsun'da Liv Hospital ve VM Medical Park çalışanları tıp bayramı davetinde buluştu. Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çalışanları için organizasyon düzenledi. Yelken Kulüp'te verilen davette tüm hekim ve üst yöneticiler bir araya geldi.

Anlamlı geceye VM Medical Park Samsun Genel Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Genel Müdür Mustafa Şen, Başhekim Prof. Dr. Y. Hakan Leblebicioğlu, Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, Liv Hospital Samsun'dan Genel Müdür Akif Kırbaş, Başhekim Opr. Dr. Yılmaz Karagöz, Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut ve tüm hastane hekimleri katıldı.

Hakan Özcan, “İki yıldır süregelen pandemiye rağmen tüm hekimlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte zorluklara rağmen canla başla çalışmaya devam ettik. İnsan sağlığı için özveri ile görevini yerine getiren hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenemez. Geçirdiğimiz zorlu iki yılın ardından bu seneki 14 Mart Tıp Bayramı'nda hep birlikte doyasıya kutlama yapmak istedik ve bu daveti düzenledik. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Hepimizin Tıp Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Yelken Kulüp'te gerçekleşen Liv&VM Tıp Bayramı davetine tüm hekim ve üst yönetim katıldı. Davet müzik eşliğinde gerçekleşti ve çiçek takdimiyle sonlandı.