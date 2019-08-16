Özdemir: “Derneklerin katkısı çok önemli”

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçe Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçeler için derneklerin katkısının çok önemli olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren Bekdiğinliler Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Burhan Güney ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Güney, derneğin kurulduğu günden bu yana çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Hedefimiz 600 üyeye ulaşmak. Amacımız gurbetteki hemşerilerimizi bir araya getirmek ve birlik, beraberliklerine katkıda bulunmak. Bu vesile ile size de görevinizde başarılar dilerim” dedi.

“Dernekçilik zor bir iş”

Havza Belediye Başkanı Özdemir ise ilçe için derneklerin katkılarının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Dernekçilik zor ve meşakkatli bir iş. Hemşerilerimizin birlik ve beraberliği için çıkmış olduğunuz bu yolda sizlere başarılar diliyorum. Havza Belediyesi olarak bizler tüm derneklerimizin olduğu gibi sizlerin de yanındayız. Sizler gurbette bizlerin birer temsilcisisiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonundan Güney, Özdemir'e plaket takdim etti.