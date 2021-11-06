İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özdemir: “Emniyet güçlerimizin yanındayız ve yardımcılarıyız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak ilçemiz güvenliği konusunda he zaman emniyet güçlerimizin yanındayız ve yardımcılarıyız” dedi.


Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Ömer Urhal, Havza Belediyesini ziyaret ederek Başkan Sebahattin Özdemir ile bir süre görüştü.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Urhal'a Havza Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Ziyaret için çok teşekkür ediyor ve şehrimizin asayişi konusunda göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı çalışmalarında başarılar diliyorum. Havza Belediyesi olarak ilçemiz güvenliği konusunda he zaman emniyet güçlerimizin yanındayız ve yardımcılarıyız” diye konuştu.


Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal misafirperverliği için Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.