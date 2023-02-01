Özdemir Erol'dan 'Bir Rüyaydı Sanki' kitabı

Samsun'un eski belediye başkan vekillerinden Özdemir Erol, 87 yaşında hayatını kitap haline getirdi.

Samsun siyaset, ticaret ve sivil toplum yaşamının etkin isimlerinden Özdemir Erol'un hayatını kaleme aldığı 'Bir Rüyaydı Sanki' kitabı yayınlandı. Erol kitabında, Vehbi Gül'ün belediye başkanlığı döneminde başkan yardımcılığı, Samsun Fuar Komitesi Başkanlığı, bazı STK başkanlıkları dönemlerinde yaptığı çalışmaları, iş hayatından önemli kesitleri kaleme aldı. Bir dönem 'Süleyman Demirel'in manevi kızı' olarak görülen eşi Süheyla Erol'un hayatından kesitlerin de yer aldığı kitapta, Özdemir Erol'un birçok siyasetçi ile yaşadığı acı tatlı anılar da bulunuyor.

'Bir Rüyaydı Sanki' kitabında yaşamının tüm evrelerini kaleme aldığını belirten Özdemir Erol, "87 yıllık hayatımda bir çok güzellik yaşadım. Zaman zaman acı ile bahsettiğim olaylar da yaşadık ama hayata hep pozitif baktım. Yaşadıklarım, anılarım benimle birlikte toprak olmasın istedim. Gazeteci-yazar Erdem Erol'un editörlüğünde yaşantımda önemli gördüklerimi kitapta topladım. Kitabı şimdi dostlarıma hediye ediyorum. Bir gün ebediyete göç ettiğimde, geride beni ve kısmen de olsa Süheyla'yı anlatan bir eser kalsın istedim" dedi.