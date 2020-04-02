Özdemir: “Halkımız rahat olsun”

Halkımız rahat olsun” dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Kovid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Dezenfeksiyon ekibi tarafından 25 Mayıs, Karşıyaka, Yeni Mescit ve İcadiye Mahallelerinde cadde ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca dezenfeksiyon ekibi tarafından Belediye Binasında da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Halkımız rahat olsun. Bizlerin gayreti kadar halkımızda alınan tedbir ve yapılan uyarılara riayet ederse bu sıkıntıda ortadan kalkacaktır. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden işlerinin başında. Bir kez daha başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma, güvenlik güçlerimize ve görevlilere halkımız için yapmış oldukları fedakarca çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu.