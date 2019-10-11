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Özdemir: “Havza Karadeniz'in giriş kapısı”

Canik, İlkadım ve Havza Kaymakamlarını ağırlayan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçemiz Karadeniz’in giriş kapısı ve turizm açısından önemli bir yerleşim” dedi.

Canik, İlkadım ve Havza Kaymakamlarını ağırlayan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçemiz Karadeniz'in giriş kapısı ve turizm açısından önemli bir yerleşim” dedi.


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Özdemir misafirlerine Havza'nın, genel durumu ve Havza Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Özdemir, “İlçemiz Karadeniz'in giriş kapısı ve turizm açısından önemli bir yerleşim. Bunun bilinci ile halkımıza ve buraya misafir olarak gelenlere hizmet etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.


Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve İlkadım Kaymakam İbrahim Keklik, Havza'nın tarihi, termali ve konumu itibarı ile önemli bir ilçe olduğunu belirttiler.


Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ise Halal ve Keklik'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “İki Kaymakamımızı ilçemizde ağırlamaktan mutlu olduk” şeklinde konuştu.

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