Özdemir: “Havza OSB olarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz”

Samsun Havza Belediye Başkanı Özdemir, Havza OSB'de ihracat yapan firmaların artacağını, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu çerçevesinde Havza olarak yüksek ihracat oranı ile ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ile Karayolları 7. Bölge Müdürü Silov, Havza Belediye Başkanı Özdemir'i ayrı ayrı ziyaret etti. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim yapan firmalar arttıkça, ilçede ihracat potansiyelinin de her geçen gün arttığını vurgulayarak, “İnşallah kısa sürede Havza OSB'de ihracat yapacak olan firma sayımız artacak. İhracat demek, ülkemizin kazanması demek. Bu anlamda ihracatçımızın önünü açacak çalışmaların içerisinde olacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında Havza olarak yüksek ihracat oranı ile ülke ekonomisine katkı sunmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Özdemir, Samsun-Vezirköprü karayolunun trafik güvenliği ve ulaşım adına önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Bölgemizde OSB'mizin büyümesi ile trafik yoğunluğu artacak. Yine Karadeniz'in giriş kapısı olan ilçemizde trafik güvenliğini artırmak adına çalışmaktayız. Ayrıca kış tedbirleri kapsamında Havza Belediyesi olarak gerekli hazırlıklarımız yaptık ve ilgili kurumlarımız ile iş birliğine açığız” diye konuştu.