Özdemir: “Havza OSB yatırımcılar için önemli avantajlar sağlıyor”

Samsun'un Havza İlçe Belediye Başkanı Özdemir, Havza OSB'nin konumu ve içerisinden geçen demiryolu ile yatırımcılar için önemli avantajlar sağladığını söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir kısa bir süre önce Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) yatırım sürecini tamamlayarak üretime geçen baklava fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette üretime geçen tesis hakkında Havza Belediye Başkanı Özdemir'e bilgiler aktaran firma Ali Turhan, “Yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırım ile üretime başladık. Firma olarak tüm imalathanelerimizi burada toplamak ve burayı üretim merkezimiz yapmak hedefi ile Havza OSB'de yatırım kararı aldık ve bu hedefimize adım adım yürümekteyiz. Burada günlük 40 ton baklava imal etmeyi hedeflemekteyiz. Hedeflerimizden biri kaliteli baklavayı ucuz fiyata hem halkımıza hem de ihraç yaparak yurt dışındaki baklava severlere ulaştırmak” dedi.

“Havza göç alan bir ilçe olacak”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza OSB'nin sanayicilere nakliye açısından çok büyük avantajlar sunduğunu belirterek, “OSB'miz konumu ve içerisinden geçen demiryolu ile yatırımcılar için önemli avantajlar sağlamakta. Bu imkanların daha iyi hale gelmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah Havza önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacak. Bunda kıymetli yatırımcılarımızın rolü çok büyük” diye konuştu.