Özdemir: “Havzamız göç alan güçlü bir ilçe olacak”

Başkan Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi ekipleri tarafından Yeni Mescit ve İmaret Mahallelerinde devam eden yol bakım ve yapım çalışmalarını inceleyerek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yeni Mescit Mahallesi'nde ikametgaha yeni açılan bölgelere yürütülen çalışmalar esnasında vatandaşlar ile de sohbet eden Özdemir, hava şartlarının elverdiği sürece Havza Belediyesi ekiplerinin sahada olacağını belirterek, “Ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam etmekte. Hava şartları iyi gittiği sürece ekiplerimiz ilçe merkezimizde ve mahallelerimizde yol yapım ve bakım çalışmalarına devam edecek. İlçemiz hızlı bir gelişim göstermekte. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ilçemiz göç alan güçlü bir ilçe olacak. Havza Belediyesi olarak bizlerde ilçemizi geleceğe hazırlamak adın çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.