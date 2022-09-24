İhlas Haber Ajansı

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Özdemir: “İlçemiz büyüyor ve gelişiyor”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçemiz gelişiyor ve genişliyor.

Belediye olarak ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.


Başkan Sebahattin Özdemir, Değirmen Üstü ve Yeni Mescit Mahallelerinde yeni oluşan yerleşim bölgelerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında vatandaşlar ile de sohbet eden Sebahattin Özdemir, “Yeni yerleşim bölgelerinde belediyecilik anlayışımızı en iyi şekilde yansıtacak çalışmalar yapacağız. Öte yandan yeni imara açılan bölgelerde ise yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın yol ihtiyacı karşılanarak tozdan ve çamurdan kurtaracağız. İlçemiz gelişiyor ve genişliyor. Belediye olarak ilçemizin ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Havzamızı modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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