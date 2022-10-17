İhlas Haber Ajansı

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Özdemir: “İş birliğine açığız”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçemizde yapılacak olan ilçemiz ve ilçe halkımıza fayda getirecek her iş için iş birliğine açığız” dedi.


Ülkü Ocakları Havza İlçe Başkanı Yasin Köz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Başkan Özdemir ile Yasin Köz, ilçede yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Havza Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Köz'e bilgiler veren Belediye Başkanı Özdemir, “Tüm gayretimiz ve çabamız ilçemiz için. İlçemizde yapılacak olan ilçemiz ve ilçe halkımıza fayda getirecek her iş için iş birliğine açığız” diye konuştu.

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