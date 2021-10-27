Özdemir: “Üreterek ülkemize katkı sunan herkes başımızın tacıdır”

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir üretimin devam ettiği tekstil atölyesini gezerek çalışan işçiler ile sohbet ederek incelemelerde bulunarak iş yeri sahiplerinden Recep Borucu ile görüşerek işletme hakkında bilgiler aldılar. İş yeri sahiplerinden Recep Borucu ise bir süre sonra mevcut üretim alanının bin 200 metrekareye yükselterek daha fazla kişiye iş imkanı sağlayacaklarını belirtti.

Tekstil atölyesini gezen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Üreterek ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan herkes başımızın tacıdır. İstihdam üreterek halkımıza iş ve aş sağlamasına vesile olan herkese bu ziyaret nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Üreten kardeşlerimize şükran borçluyuz ve yatırımcılarımıza yardımcı olmak görevimiz” dedi.

“Her zaman sizin yanındayız”

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise işyeri sahiplerini tebrik ederek, “Sizler üretiyor ve kazanıyorsunuz. Aynı zamanda birçok insanımıza iş veriyorsunuz aş veriyorsunuz. Bizler idareciler olarak her zaman sizin yanındayız. Yatırımcılarımıza her zaman kapımız açık. İnşallah Havza kısa sürede istihdam sorununu çözmüş, göç alan ve gelişen bir ilçe olacak” diye konuştu.