Özel bireyler için sera

Samsun'un Atakent ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda kurulan 80 metrekarelik 80 metrekarelik serada öğrenciler, hem eğleniyor hem de kışlık sebze yetiştiriyor.

Özel eğitim öğrencilerinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi, çocuk ve gençlerin tarıma yönlendirilerek ilgilerinin artırılması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından öğrencilerin toprakla bir yetişmeleri amacıyla Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda sera kuruldu. 80 metrekare üretim alanına sahip serada toprakla bütünleşik olmanın keyfini yaşayan 90 öğrenci serada vakit geçiriyor, sebze yetiştiriyor.

Seranın öğrencileri için çok güzel bir rehabilitasyon etkinliği olduğunu ifade eden öğretmen Ziraat Mühendisi Alperen Özmen, “Burada öğrencilerimize tarımsal üretimi öğretiyoruz. Aynı zamanda eğlendirerek, kış mevsimi sebzelerini tanıtıyoruz. İlk kez tırmıkla, el çapasıyla tanıştılar, tohumları ekip fideleri diktiler ve seraya çok alıştılar. Teneffüslerde dahi gelip toprakla zaman geçiriyor, sebzelerini yetiştiriyorlar. Ayrıca burada enerjilerini atıyorlar” diye konuştu.

Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit ise, “Öğrencilerimizin toprakla buluşması ve tarımsal çalışma yapabilmesi için büyükşehir belediye başkanımızdan sera talep etmiştik. Kendisi de özel eğitim öğrencilerine duyduğu yakınlıktan her zaman bizim yanımızda olup, okul bahçemize güzel bir sera kurdurdu. 3 haftadır serada öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte çalışarak sebze yetiştiriyor. Hatta üretim, seranın dışına taşıp bahçe duvarlarının yanındaki alana da taştı. Çocuklarımız farklı bir çalışma yaptıkları için çok mutlu oldular. Öğretmenlerimiz açısından da anlamlı bir etkinlik oldu. Başkanımıza tüm veli ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.