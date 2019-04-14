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Özel Eğitim Öğrencileri'nden büyük başarı

13.

Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda +1 ÇAKIR Robotlarıyla Çizgi İzleyen Kategorisi'nden yarışmaya katılan Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunun Özel Eğitim Öğrencileri, 600 robot yarışmacı arasından son 16'ya kalarak 9'uncu oldu.


Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizatörlüğünde Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılan Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunun Özel Eğitim Öğrencileri; Kadir Ant, Beyza Malkoç ve Danışman Öğretmenleri Seval Durmuş Akın Önderliğinde Samsun'da Düzenlenen MEB Robot yarışmasına +1 ÇAKIR Robotlarıyla Çizgi İzleyen Kategorisinden yarışmaya katıldı. Yapılan yarışmalar sonucunda özel eğitim öğrencilerine ait olan +1 ÇAKIR Robotları 600 robot yarışmacı arasından son 16 ya kalarak 9. oldu. Yarışmalar süresince Özel Eğitim Öğrencileri varlıkları ile yarışmalara ve organizasyona ayrı bir heyecan kattı.


Öğrenciler organizasyonu yöneten yetkililerden, yarışmacılardan, yarışmaları yöneten hakemlerden ve seyircilerden büyük destek ve ilgi gördü. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulunun Özel Eğitim Öğrencileri, yarışma komitesi tarafından yarışmanın "Fairplay" ödülüne layık görüldü.


Organizasyon tarafından sahneye çıkartılan öğrenciler ödüllerini Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik'in elinden aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, okul müdürünü, özel eğitim öğretmenini ve özel eğitim öğrencilerini ayrı ayrı tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

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