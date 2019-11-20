Özel eğitimciler sorunlarını masaya yatırdı

Samsun'da bir araya gelen özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin temsilcileri sektörün sorunları ile ilgili bir istişarede bulundu.

Samsun'da 38 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunduğu, bu kurumların sorunlarının aynı zamanda Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm sektörün ortak sorunu olduğu belirtildi. Antalya ve Ankara toplantılarının sonuçlarının da değerlendirildi toplantıda konuşan Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Federasyonu Onursal Başkanı Ahmet Yılmaz, sektörde çekilen sıkıntıların ve çözüm yollarının ilgili makamlara anlatıldığını ve taleplerin dile getirildiğini söyledi. Eğitimde kalitenin artırılması için finansal sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Ahmet Yılmaz, bu sektörün hizmet kalitesinin artması için iyileştirmenin şart olduğunu belirtti. Yılmaz, “Sektöre bir nebze olsun nefes aldıran yönetmelik için ilgililere teşekkür ediyoruz. Biz sorunlarımızı üst makamlara anlatmaya çalışıyoruz. Bu sektörü rahatlatacak bir yönetmelik bekliyoruz” dedi.

"Ön yargı ile yaklaşılmamalı"

Toplantıda kurum temsilcileri özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kendilerini iyi ifade edemediğini, bu kurumların çok özel bir görevi ifa ettiklerini dile getirerek, yaklaşık 400 bin öğrenciye 2 bin 600 okulda özel hizmet veren kurumlara karşı ön yargının kırılması gerektiğini, bu konuda ne gerekiyorsa yapabileceklerini dile getirdiler. Hastanelerde özel öğrenciler için alınan rapor konusunda büyük sıkıntılar yaşandığına vurgu yapan kurum temsilcileri, randevu almakta ve hastanelerin günlük muayeneyi sınırlı tutması özellikle bazı hastanelerin wisc testini 6 ay sonrasına atması, randevu ve sıra kuyruklarının kurumları ciddi sıkıntıya soktuğu ve özel öğrencilerin eğitimlerinin geciktiği ifade edildi. Karşılıklı istişare ile belirlenen sorunlar rapor haline getirildiği ve bu sorunlarla çözüm yolları ilgili makamlara sunularak çözüm aranacağı bildirildi.

Toplantıya Özel Eğitim Derneği İl Başkanı Hüseyin Yurduseven, Bölge Temsilcisi Murat Gündoğdu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi temsilcileri katıldı.