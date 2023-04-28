Özel eğitime ‘Birlikte İyiyiz' desteği

Özel eğitime destek sağlamak amacıyla Kerimbey İlkokulu /Ortaokulu tarafından yürütülen "Birlikte İyiyiz" projesinin EBEP Platformu Tanıtım ve Proje Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekkeköy Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından kürsüye çıkan Proje Koordinatörü Gülçin Aksoy proje hakkında detaylı bilgi verdi.

Verilen bilgilere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Hibe Programlarınca finanse edilen Birlikte İyiyiz projesi, Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması (IQSES) Hibe Programı kapsamında destek alarak 18 ay sürdü. Proje kapsamında öğretmen ve yöneticilerin bütünleştirici eğitim alanında mesleki yeterliliklerinin artırılmasına katkı sağlamak, veli farkındalığı sağlamak, çeşitli eğitim materyalleri üretilerek öğrencilerin okul ve aile ortamındaki yaşam becerilerini geliştirmek amaçlandı.

300 ahşap eğitim materyali tasarlandı

Bu çerçevede çeşitli çalıştay ve seminerler ile veli farkındalık eğitimleri düzenlendi. Okullarda çalışan öğretmen, idareci, okul çalışanları, özel gereksinimli çocukların ebeveynleri ve diğer ebeveynlere yönelik eğitim ve farkındalık arttırma faaliyetleri uygulandı. 300 adet ahşap eğitim materyali tasarlanarak özel eğitim uygulamalarının kalitesinin artırılmasına katkı sağlandı. Üç adet "mobil hobi bahçesi" oluşturularak öğrencilerin çevre bilincini geliştirmenin yanında sosyal etkileşim ve iletişimlerine katkıda bulunmak hedeflendi.

Uygulama evi oluşturuldu

Turgut Tüfenk İlkokulu'nun zemin katında bir sınıfın ev ortamı ve imkanlarıyla donatılmasıyla bir uygulama evi oluşturuldu. İçinde mutfak ve gereçleri, yatak odası ve dolapları, ütü, televizyon, çamaşır makinesi ve halılarla bir evde bulunması gereken her şeyi karşılayan uygulama evi ile öğrencilere günlük yaşam becerilerini kazandırmak amaçlandı.

Mobil öğretmen uygulaması gerçekleştirildi

Proje kapsamında üç okulda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere mobil öğretmen uygulaması ile destek verildi. Özel öğrenciyi sınıfından ayırmadan, sınıfta onunla birlikte derse giren ikinci bir öğretmen bulunan uygulamanın olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirildi.

E-BEP Platformu oluşturuldu

Ayrıca proje çerçevesinde bir E-BEP platformu da oluşturularak, öğretmenlere BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) planı hazırlama konusunda katkı sağlamak hedeflendi. Bugün düzenlenen toplantıda proje iştirakçilerinden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci yaptığı sunumla platformun tanıtımını gerçekleştirdi.

Projede yapılanlarla ilişkin bilgilerle görsel materyallere de yer verilen toplantıda Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, “18 ay süredir ilçemizde özel eğitim ve destek sınıflarımıza büyük katkısı olan proje de gerçekten çok büyük emek var. Kerimbey İlk-Ortaokulu'nun yürütücüsü olduğu bu projenin özel öğrencilerimizi yaşamına nasıl etki ettiğini hepimiz görüyoruz. Amacımız burada şu; bu çocuklarımız bir şekilde ilk, ortaokul veya liseden mezun olacaklar. Bundan sonraki süreçte onların yaşamlarını kendi kendilerine idame ettirmelerine ne kadar katkı veriyoruz. Bu proje bunu amaçlıyor” dedi.

Düzenlenen toplantıya Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil ve çok sayıda öğretmen katıldı.