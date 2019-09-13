Özel etkinlik

Etkinliğe Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik, Şube Müdürü Kenan Arslan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve velileri katıldı. İki kurumun öğrencileri kahvaltıda tanışıp kaynaşarak birlikte sohbet ettikten sonra kahvaltı sonrası sahilde yürüyüş yaparak eğlendiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik konuşmasında İlköğretim Haftası dolayısıyla iki farklı kurumun bir amaç doğrultusunda bir araya gelmelerinden dolayı mutlu olduğunu, özel eğitim öğrencilerinin yerinin her zaman ayrı olduğunu, daha önceden olduğu gibi yanlarında olacağını belirterek düzenlenen programda emeği geçen okul müdürlerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.