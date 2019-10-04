Samsun'un Vezirköprü ilçesine gezi düzenleyen Atakum Özel Uygulama Okulu öğrencilerini belediye ağırladı.

Ünesko Kulübü etkinlikleri kapsamında özel öğrencilerin bağımsız yaşam becerilerini desteklemek, toplum içindeki rollerini gerçekleştiren bireyler olmalarını sağlamak amacıyla ilçeye eğitimin tüm paydaşları ile gezi düzenlendiği belirtildi. Belediye tarafından yemek ikramında bulunduktan sonra 55 kişiden oluşan kafile Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'in de katıldığı Şahinkaya Kanyonu'nda tekne turu yapıldı. Özel öğrenciler kendi el emekleri ile yaptıkları Türk Bayrağı tablosunu Belediye Başkanı Edis'e takdim ettiler.

Özel öğrenci velilerinden Didem Sözen, Ahmet Çolak, Süleyman Taş ve Fatma Erdoğan geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu işte idarecilerin ve öğretmenlerin niyetlerinin çok önemli olduğunu, bu güzellikleri çocuklarının da görmesi ile çok mutlu olduklarını söylediler. Veliler bu tür gezilerin çocuklara sosyal hayatı öğrenmelerinde ciddi katkı sağladığını ifade ettiler.

Atakum Özel Uygulama Okulu Müdürü Mustafa Yiğit öğrencilerin topluma kazandırılması ve kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve sosyalleşmesi için gerekli hiç bir etkinlikten kaçmadıklarını gereken öğretimin tanın eğitimin de verildiğini ifade ederek, ilçede kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını, özellikle belediyeye teşekkür ettiklerini ifade etti.

Etkinlik Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda yapılan pikniğin ardından toplu fotoğraf çekimi le sona erdi. Geziye Gazipaşa İlkokulu Müdürü Erkan Altıntaş, veliler ve eğitimciler katıldı.