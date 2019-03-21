Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine yenik düştü

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Turgay Zeren, görevi başında kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Zeren, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Polis memuru Turgay Zeren için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Kıdıl, AK Parti İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan ve emniyet mensupları ile Zeren ailesi ve yakınları katıldı.

Yapılan duanın ardından Turgay Zeren'in cenazesi meslektaşlarının omuzlarında tekbir sesleri arasında cenaze aracına taşındı. Özel harekat polisleri cenaze için selam duruşunda bulundular. Turgay Zeren'in cenazesi memleketi Amasya'ya gönderildi.